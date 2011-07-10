-AKDAĞ: BU AÇIK BİR ENGELLEME ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, terör örgütü PKK'nın, Diyarbakır'ın Lice İlçesi karayolunda, iki güvenlik görevlisi ve Genç İlçesi Devlet Hastanesinde görev yapan bir sağlık memurunu kaçırmasını, bölgede yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerini alma hakkına karşı açık bir engelleme olarak niteledi. Yazılı açıklamasında, konuyu İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile birlikte yakından takip ettiğini belirten Akdağ, şunları kaydetti: ''Sağlık çalışanlarımız, günün 24 saati her türlü fedakârlığa katlanarak insanımıza sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmak gayreti içerisindedir. Vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımızın bu gayretini yakından bilmekte, takdir etmekte ve verilen hizmeti bizzat yaşamaktadır. Terör örgütünün güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanımıza karşı yaptığı bu çirkin ve zorbaca eylem asla kabul edilemez. Savaş şartlarında bile sağlık kurumları ve çalışanlarına dokunulmazken insanımıza hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan bir sağlık çalışanımızın terör örgütünün elinde bulunmasını kabul etmek mümkün değildir. Terör örgütünün bu eylemi bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini alma hakkına karşı açık bir engellemedir. Sağlık çalışanlarımızın her türlü şart altında kutsal hizmetlerini devam ettirerek vatandaşlarımızın bütün sağlık ihtiyaçlarını karşılayacaklarına inancım tamdır. Düşmana bile reva görülemeyecek bir eylemi kendi halkına reva gören terör örgütü, bu eylemini derhal sonlandırarak güvenlik görevlileri ile sağlık çalışanımızı serbest bırakmalıdır.''