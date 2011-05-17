-AKDAĞ: "KIRDIĞIM İÇİN KENDİSİNDEN ÖZÜR DİLEDİM" ŞENKAYA (A.A) - 17.05.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Batman'da yaptığı inceleme sırasında özürlü bir işçiyle yaptığı ve basına yansıyan diyaloğa ilişkin, ''Ben, kendisini kırdığım için kendisinden özür diledim'' dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bulunan Akdağ, Batman'daki diyalogla ilgili gazetecilere değerlendirmede bulundu. Akdağ, bir gazetecinin, Batman'daki özürlü vatandaşın telefonla aranıp, özür dilendiğini hatırlatması üzerine, ''O benimle Batman'daki Nurullah kardeşimle aramızdaki bir şey. Ben telefon açtım. Kendisine bir mektup da gönderdim. Aramızda geçen hususi bir şeydir. Kendisi açıklarsa açıklar. Ben, kendisini kırdığım için kendisinden özür diledim. Helallik istedim. Geri kalanı artık ona ait'' diye konuştu. -"YANLIŞ ANLAŞILDI" Batman Bölge Devlet Hastanesinde çalışan Nurullah Mehmedoğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın kendisini arayarak, ''Sözlerim yanlış anlaşıldı, özür diliyorum'' dediğini söyledi. Mehmedoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Akdağ'ın Batman'da yaptığı inceleme sırasında basına yansıyan diyaloğa ilişkin olarak, kendisini bugün aradığını belirtti. Bakan Akdağ'ın kendisini aramasına önce inanmadığını ifade eden Mehmedoğlu, ''Çünkü aradan üç gün geçmişti ve basında çok yer aldı. Bakan bana (Sözlerim yanlış anlaşıldı özür diliyorum. Gözlerinden öpüyorum) dedi. Ben de Bakan'a, 'Sayın Bakanım işimize bir çözüm bulmanızı istiyorum' dedim. 'İleriki zamanlarda bakacağız' diye konuştu. Bazı kesimler tarafından işimden olacağım tehdidi için de Bakan'dan güvence aldım. Bu süre içerisinde bana destek olan engelli, özürlü derneklerine teşekkür ederim'' dedi.