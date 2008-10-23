Akciğer kanserine 26 gen neden oluyor

Vatan’da yer alan habere göre, Nature isimli bilim dergisinde yayınlanan ve gen mutasyonu konusunda şimdiye dek yürütülen en kapsamlı çalışmada, hasar gördüğünde akciğer kanseri riskini artırdığı belirlenen gen sayısı iki katına yükseldi.Bilim insanları, 188 akciğer kanseri tümörü ve 623 geni inceledikten sonra mutasyona uğrayarak değişim geçiren genler arasında kendini tekrar eden bir düzine aradı. Keşfin, akciğer kanserini tedavide çok önemli bir adım olduğuna dikkat çekiliyor. Gelecekte kişiye özel gen tedavisi sayesinde akciğer kanseri tarihe karışabilir.