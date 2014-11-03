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Sağlık

Akciğer kanseri intihar edecek!

Bilim insanlarının üzerinde yaptığı çalışmada, akciğer kanserinin kendi kendisini yok etmesini sağlayacak hap geliştiriliyor

03 Kasım 2014 10:50

İngiliz bilim insanları tarafından geliştirilen yeni hap tedavisi, akciğer kanseri hücrelerinin kendi kendilerini yok etmesini sağlıyor. 20 yıl sonra akciğer kanseri tedavisi gören kişilerin yüzde 75’inin bu hap sayesinde iyileşmesi öngörülüyor.

Vücutta bulunan hücreler, işlevlerini tamamladıkları zaman bir nevi ‘intihar ederek’ kendilerini yok ediyor. Ancak kanser hücreleri kendilerini yok etmek yerine yaşamaya devam ederek hızla büyüyor ve vücuda fazlasıyla zarar veriyor. Üç gün önce İngiltere’deki Ulusal Kanser Araştırma Enstitüsü Kanser Konferansı’nda tanıtılan yeni bir yöntem ise kanserli hücrelerin kendilerini öldürmesini sağlayacak.

İngiltere’deki Liverpool Üniversitesi Kanser Enstitütüsü’nde görevli Henning Wlaczak ve ekip arkadaşları akciğer kanseri tedavisinde umut vaat eden bir hap geliştirdi. Hapı üretirken kullanılan “TRAIL” ve “CDK9” adlı maddeler, ölümcül kanser hücrelerinin intihar etmesini sağlıyor.

 

Devrim yaşanacak

 

Hap, vücuttaki kötü hücrelerin kendilerine yok etmesine yol açarken iyi hücrelerde aynı etkiyi yaratmıyor. Çalışmalar sırasında akciğer kanseri olan fareler üstünde deney gerçekleştiren bilim insanları, farelerdeki kanserli hücrelerin tümümün öldüğünü; iyi hücrelerinse sabit kaldığını tespit etti. Doktor Walczak, geliştirdikleri hap sayesinde kanser tedavisinin geliştirilmesinde devrim olacağını belirtti. Başka kanser türleri tedavisinde de denenecek hapın, gelecek 20 yıl içinde akciğer kanseri tedavisi gören kişilerin yüzde 75’ini iyileştireceği söyleniyor. 

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