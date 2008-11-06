Akciğer kanseri erkeklerde daha sık görülüyor

TAKD tarafından İzmir'de Swissotel Grand Efes'de bugün başlayan ve 9 Kasım Pazar gününe kadar sürecek olan "3. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi"ne başkanlık eden Akyol yaptığı açıklamada, kanserin tüm dünyada ölüm nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.Akyol, akciğer kanserinin gelecekte de en sık görülen kanser türleri arasında ilk sıralarda olacağının öngörüldüğünü belirtti.Türkiye'de kansere bağlı ölümler incelendiğinde, akciğer kanseri olan erkek hastaların yüzde 40'ının hayatını kaybettiğini ifade eden Akyol, "Dünya genelinde erkeklerin yüzde 8'i, kadınların da yüzde 6'sı yaşamlarının bir döneminde akciğer kanserine yakalanma riski taşımaktadır. Türkiye'de akciğer kanseri, erkeklerde yüzde 35 oranı ile en sık görülen, kadınlarda ise yüzde 6 oranıyla 5. sırada yer alan kanserdir" diye konuştu.Akyol, Türkiye'de yılda en az 20 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konulduğunu ve yaklaşık 15 bin kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.Akyol, son yıllarda tıptaki gelişmelere rağmen akciğer kanserine bağlı ölümlerde ciddi bir düşüş sağlanamadığını ifade ederek, sigara kullanımının akciğer kanseri için önemli bir etken olduğuna dikkati çekti.Akciğer kanserinin yüzde 85-90 oranında tütün ve tütün mamulleri kullanma alışkanlığından kaynaklandığını belirten Akyol, ABD'de 1960'larda başlayan propaganda ve yaptırımlar sayesinde sigara kullanımının azaldığını ve buna bağlı olarak hastalığın görülme sıklığının düştüğünü bildirdi.Akyol, Türkiye'de son dönemde bu konuda önemli adımlar atıldığını, etkili çalışmalar sonucunda tütün ve tütün mamullerinin kullanımında ciddi düşüş olmasını beklediklerini söyledi.Türkiye'de erkeklerin yüzde 50'sinin, kadınların yüzde 18'inin sigara kullandığını belirten Akyol, "Bu oran, çocuk ve gençler arasında erkeklerde yüzde 11, kadınlarda ise yüzde 4'tür. Sağlık çalışanlarının da yüzde 42'si sigara içmektedir. Bu oranlar, ciddiyeti gözler önüne sermektedir" diye konuştu.Akciğer kanserlerinin yüzde 85-90'ının, kronik bronşitin yüzde 75'inin ve kalp hastalıklarının yüzde 25'inin sigaradan kaynaklandığına dikkati çeken Akyol, sigaranın akciğer kanserinin yanı sıra gırtlak, ağız boşluğu, yemek borusu, pankreas, mesane, böbrek, mide ve rahim kanserlerinin de en önemli nedenleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.Akyol, erkekler arasında tütün ve tütün mamullerinin kadınlara oranla daha sık kullanılıyor olmasının, akciğer kanserine yakalanma riskinin en önemli nedeni olduğunu kaydetti.Hastalığın belirtilerini, "Tedavilere cevap vermeyen devamlı öksürük, kan tükürme, göğüs duvarının çeşitli yerlerindeki ağrı, zayıflama, nefes darlığı" olarak sıralayan Akyol, bu gibi durumlarda karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini bildirdi.Akciğer kanserinin tedavisinde erken teşhisin önemli olduğunu belirten Akyol, "Erken teşhis, tüm kanser tiplerinde önemlidir. Bütün kanserlerde olduğu gibi, hastalığın yakalandığı döneme göre cerrahi, radyasyon ve tıbbi tedaviler uygulanmaktadır. Bu tedaviler tek başına, birbirini izleyen ya da kombine şekilde yapılmaktadır" dedi.