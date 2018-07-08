Akçakoca'da, çocuk istismarına karşı 'sessiz' yürüyüş

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesinde, çocuk istismarına karşı sessiz protesto yürüyüşü düzenlendi.

Akçakoca\'da sivil toplum kuruluşları çocuk istismarına karşı bir araya geldi. Çuhallı Çarşı mevkiinde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı\'na yürüdü. \'Çocuğuma dokunma. Çocuk istismarına hayır\' yazılı pankart ile \'Minik bedenimin sesi ol\', \'Çocuk susar sen susma\' ve \'Çocuk istismarı suçtur\' yazılı dövizler taşıyarak yürüyenlere, vatandaşlar alkışlarla destek oldu. Meydanda toplananlar, ölen çocuklar için dua etti.

FOTOĞRAFLI