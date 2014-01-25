Akçakoca Adliyesi'nde hâkime silahlı saldırı

Arzu Yıldız / Ankara

Düzce Akçakoca adliyesinde Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tapu iptali davasında skandal bir olay yaşandı. Dün görülen davada, davayı kaybeden Ö.L.T isimli vatandaş duruşma sonrası adliye dışına çıktı. Alınan bilgiye göre, aşağıda hazır bulundurduğu silahını alıp duruşma salonuna geri gelen Ö.L.T’nin xray cihazından polis kontrolünü atlatarak geçti. Davanın görüldüğü duruşma salonuna giren Ö.L.T halen salonda bulunan kadın hakim S’ye silahını doğrulttu. O sırada salonda bulunan avukatlar M.T ve Y.K hakime silah doğrultan Ö.L.T’nin elinde bulunan silahı almaya başardı. Ö.L.T olayın ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre,duruşma salona silahla giren zanlının yaşatacığı faicia avukatlar ve zabıt katiplerinin müdahalesiyle önlendi. Yaşanan arbedede silahın avukatlara da doğrultulduğu öğrenildi. Zanlının üzerindeki silahın ise 9mm olduğu ve içerisinde 7 adet mermi bulunduğu da tutanaklara yansıdı.