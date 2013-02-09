Akçakale'deki Suriyeli aile üçüzlerine Recep, Tayyip, Erdoğan ismini verdi

Suriye'deki olaylar nedeniyle Türkiye'ye sığınarak Akçakale'deki çadır kentte kalan Suriyeli aile üçüzlerine, "Recep", ''Tayyip'' ve ''Erdoğan'' adlarını verdi.

Akçakale Kaymakamlık basın bürosundan yapılan açıklamada, Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nde barınan Suriyeli çift Halid ve Raşa Tahar çiftinin üçüz bebekleri dünyaya geldi.

Suriyeli çift, Türkiye ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgileri nedeniyle üçüz bebeklerine ''Recep'', ''Tayyip'' ve ''Erdoğan'' isimlerini koyma kararı aldı.

Kamp Müdürü Halil Tekyıldız, müdür yardımcıları Mehmet Asutay ve Bekir Eren, Tahar ailesini ziyaret ederek bebeklere hediyeler verdi.

Suriyeli anne Raşa Tahar büyük bir liderin ismini çocuklarına vermenin onurunu yaşadığını belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu fazlasıyla hak ettiğini söyledi.