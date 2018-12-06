Akçakale'de yakalanan terörist tutuklandı

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi tutuklandı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sınır hattında düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu M.C.H., gözaltına alındı. Yapılan araştırmada terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu saptanan ve bunu sorgusunda itiraf eden M.C.H. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Adliyesi\'nde nöbetçi mahkemeye çıkan M.C.H., \'terör örgütü üyesi olma\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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