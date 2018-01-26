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Akçakale'de uyuşturucuya tutuklama

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından durdurularak aranan otomobilde bir miktar eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı

26 Ocak 2018 12:50

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından durdurularak aranan otomobilde bir miktar eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan aracı durdurup arama yapıldı. Yapılan aramada araçta bir miktar eroin ele geçirilirken U.K., İ.K., M.E., A.Y. ve H.F. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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