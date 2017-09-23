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Akçakale'de telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama

AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, telefonla aradıkları kişileri dolandırırken suçüstü yakalanan 3 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı

23 Eylül 2017 12:50

AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nde, telefonla aradıkları kişileri dolandırırken suçüstü yakalanan 3 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini telefonla aradıkları kişilere kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Öncül Mahallesi\'nde belirlenen bir adrese baskın yapan ekipler, A.Y., H.Y. ve H.B. adlı 3 şüpheliyi, telefonla aradıkları kişileri dolandırmaya çalışırken suçüstü yakaladı.
Yanlarında çok sayıda cep telefonu ve sim kartı ile vatandaşların adres ve kimlik bilgilerinin yer aldığı uygulamanın yüklü olduğu bilgisayara el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 

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