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Yaşam

Akçakale'de bir çocuk vuruldu

Sınırı aşan kurşun Suriyeli genci yaraladı

23 Mayıs 2013 01:39

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında bulunan muhaliflerin kontrolündeki Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinde, akşam saatlerinde çatışma sesleri duyuldu

Yaklaşık 15 dakika süren çatışma sırasında ateşlenen uzun namlulu tüfekten çıkan bir kurşun, Akçakale’nin İstasyon Caddesi’nde yürüyen 15 yaşındaki Ahmed Fariz isimli Suriyeli gence isabet etti. Karın bölgesinden yaralanan Fariz, hastaneye götürülürken, sınır hattında güvenlik güçleri önlem aldı.

 

Sınırdaki çatışma tedirginliğe neden oldu

 

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısından bulunan muhaliflerin kontrolündeki Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinden ateşlenen tüfekten çıkan kurşun, yolda yürüyen 15 yaşındaki Ahmed Fariz isimli Suriyeli gencin yaralanmasına neden oldu. Genç ilm müdahalenin ardından Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerin kontrolüne geçen Akçakale'nin birkaç yüz metre uzağında, uzun süredir sessizliğin hakim olduğu Suriye'nin Telabyad ilçesinde saat 18.30 sıralarında silah sesleri duyulmaya başlandı. Yaklaşık 15 dakika süren yoğun çatışma, Türkiye tarafında da tedirginliğe neden oldu. Çatışma seslerinin duyulmasının ardından sınır hattına zırhlı araçlarla, özel harekatçılarında bulunduğu polisler sevk edildi. Sınır hattına giden polisler, araçlarındaki megafonla vatandaşları bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyarı anonsu yaptı.

 

Yaralı Suriyeli Şanlıurfa'ya sevk edildi

 

15 dakika süren çatışma sırasında Suriye tarafından ateşlenen tüfekten çıkan bir kurşun, sınır hattına yakın noktada bulunan İstasyon Caddesi'nde yürüyen Suriyeli Ahmed Fariz'e isabet etti. Karın bölgesinden yaralanan Suriyeli genç, Akçakale Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kısa süreden çatışmanın ardından silah sesleri kesilirken, güvenlik güçleri sınır hattında zırhlı araçlarla önlemini sürdürüyor.

 

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