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Ekonomi

AKÇAKALE SINIR KAPISINDAN 380 BİN KİŞİ GEÇTİ AKÇAKALE (A.A)

17 Ağustos 2010 20:02

-AKÇAKALE SINIR KAPISINDAN 380 BİN KİŞİ GEÇTİ AKÇAKALE (A.A) - 17.08.2010 - Akçakale Kaymakamı Şefik Aygöl, ilçedeki sınır kapısından son 7 ayda 380 bin kişi, 91 bin TIR ve kamyon ile 41 bin küçük araç giriş çıkışı yapılarak, sınır kapıları arasında rekor kırıldığını bildirdi. Aygöl, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Gümrük Müsteşarlığı tarafından yapılan istatistik çalışmaları sonucunda, Akçakale Sınır Kapısı'nda personel sayısına düşen ''araç sayısı, geçiş çıkışları''nda Türkiye rekoru kırıldığını, Türkiye Suriye arasındaki vizelerin kaldırılmasının da bunda etkili olduğunu söyledi. Hergün sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar ortalama 600 büyük araç, sabahtan saat 24.00'e kadar da bin adet küçük araç ve ortalama 2 bin 500 vatandaşın Suriye'ye giriş-çıkış yaptığını ifade eden Aygöl, şunları kaydetti: ''Türkiye Gümrük Müsteşarlığı tarafından yapılan istatistik çalışmalarında, Türkiye'nin dünyaya açılan sınır kapılarında yapılan istatistiklerde, Akçakale Sınır Kapısı, 23 personelle, 7 ayda 380 bin kişi, 91 bin TIR ve kamyon ile 41 bin küçük araç giriş-çıkış yaparak bir ilke imza atıp Türkiye rekoru kırdı.''

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