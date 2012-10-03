Faruk Çelik'ten Akçakale açıklaması: Olayı takip ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Akçakale'ye top mermisi düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 8 yaralı bulunduğunu bildirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak, Akçakale'deki top mermisi düşmesi sonucu hayatını kaybedenler olduğunu belirtip, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Son 20-25 gündür Akçakale'ye sınır yerleşim biriminde çok ciddi çatışmalar yaşandığını belirten Çelik, bu çatışmaların bazı yansımalarının da bu süreç içerisinde Akçakale'de hissedildiğini söyledi. Çelik, şunları kaydetti:

“Bugün 17.00 sularında bir top mermisinin düşmesi neticesinde ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 yaralı bulunduğu, 2'sinin durumunun ağır olduğu bilgisini aldık. Vatandaşlarımızın güvenliği tabi ki esastır. Bütün güvenlik güçlerimizin orada görevlerinin başında. Bu vesileyle bir paniğe, telaşa gerek yok. Devletimiz bütün güçleriyle, bütün sınır bölgelerinde üzerine düşen görevi yapma gayreti içinde. İlgili tüm kurumlar konu üzerinde. Biz de olayı takip ediyoruz.

Suriye'de cereyan eden hadiseler ve onun bu boyuttaki yansımaları bir yönüyle de kaçınılmaz maalesef.”

TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam da ölenlere Allah'tan rahmet diledi. Sağlam, “Bu tür olayların müsebbibi olan Suriye hükümetini de Meclis adına kınıyorum” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, bölgeye gitmek üzere bir milletvekili heyeti görevlendirdiklerini de söyledi.