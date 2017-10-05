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Akçaabat'taki kazada 3 yaşındaki çocuk öldü

Osman ŞİŞKO/AKÇAABAT(Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Akçaabat İlçesi'nde, kavşakta otomobile çarpan kamyonetteki 3 yaşındaki Ecrin Bayraktar öldü

05 Ekim 2017 19:59

Osman ŞİŞKO/AKÇAABAT(Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Akçaabat İlçesi\'nde, kavşakta otomobile çarpan kamyonetteki 3 yaşındaki Ecrin Bayraktar öldü. Kaza anı, bölgedeki Mobese kameraları ile kaydedildi.
Kaza, bugün öğlen saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Düzköy kavşağında meydana geldi.A.K. yönetimindeki 61 KR 752 plakalı kamyoneti ile kavşağı dönerken plakatespit edilemeyen otomobile çarptı. Kazada kamyonette bulunan Ecrin Bayraktar öldü, sürücü A.K. ise yaralandı.
Yaralı A.K., olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bayraktar\'ın cesedi ise yapılan incelemenin ardından morga kondu. Kaza anı, bölgedeki Mobese kameraları ile kaydedildi.

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