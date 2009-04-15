Akbük’te başkanlık CHP’li damadın oldu

Didim'in Akbük beldesinde başkanlık, kayınpederi ile yarışan CHP'li damat Sandalcı'da kaldı.



Yüksek Seçim Kurulu, Aydın'ın Didim İlçesi'ne bağlı Akbük Beldesi'nde, MHP'li kayınpederi Halil Başaran'a karşı yarışan CHP'nin adayı Mehmet Erçin Sandalcı'nın belediye başkanı olduğuna hükmetti. Akbük'ün Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Erçin Sandalcı oldu.



Akbük'teki belediye başkanlığı seçiminde MHP'li kayınpeder Halil Başaran, damadı CHP'li Mehmet Erçin Sandalcı'yla mücadele etti. 29 Mart Pazar günü Akbük İlçe Seçim Kurulu, MHP'li Halil Başaran'ın 726 oy, rakibi ve damadı CHP'li Mehmet Erçin Sandalcı'nın 724 oy aldığını açıkladı. Ancak CHP'li Sandalcı Akbük İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak oyların yeniden sayılmasını istedi. Yeniden yapılan oy sayımında bu kez CHP'li Mehmet Erçin Sandalcı'nın 729 oy, kayınpederinin de 727 oy aldığı açıklandı.



Bunun üzerine MHP'nin adayı Halil Başaran Aydın İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. İl Seçim Kurulu da yaptığı değerlendirmede `oyların yeniden sayılması için şartlar oluşmadığı' gerekçesiyle, yapılan 2'nci sayımı iptal etti, MHP'li Halil Başaran'ın belediye başkanı olduğuna hükmetti.



Mücadeleden vazgeçmeyen CHP'li Mehmet Erçin Sandalcı bu sefer konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı.



YSK, İl Seçim Kurulu'nun kararını iptal ederek 2'nci sayımı geçerli saydı ve CHP'li Mehmet Erçin Sandalcı'nın belediye başkanı olduğuna hükmetti. Mazbatası verilen Halil Başaran görevine başladı.





