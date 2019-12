-AKBAŞ BARAJI'NIN TEMELİ ATILDI DENİZLİ (A.A) - 03.04.2011 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de her iki kişiden birinin AK Parti iktidarı döneminde getirilen suyu kullandığını söyledi. Eroğlu, Denizli'de inşa edilecek Akbaş Barajı'nın EGS Park'ta gerçekleştirilen temel atma töreninde, bütün dünyada başı dik bir Türkiye olduğunu, ekonomisi en büyük ülkeler sıralamasında, Türkiye'yi, 2023 yılına kadar ilk 10 ülke arasına sokmayı hedeflediklerini söyledi. Çevre ve Orman Bakanlığı olarak Türkiye'ye önemli hizmetler sunduklarını, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Antalya'ya kadar her yerde AK Parti Hükümeti'nin imzası ve mührünün bulunduğunu anlatan Eroğlu, şöyle devam etti: ''32 milyon vatandaşımıza içme suyu ve sanayide kullanma suyu götürdük. KÖYDES'i de ilave ettiğimizde 35-37 milyon kişi ediyor. Şu anda, her iki kişiden birisi Türkiye'de bizim getirdiğimiz suyu kullanıyor. Her iki sanayi tesisinden bir tanesi bizim getirdiğimiz suyu kullanıyor. Her iki dekardan bir dekarı bizim getirdiğimiz suyla sulanıyor. İşte farkımız bu. Ağaçlandırmada ilk üçe giriyoruz. Çin ve Hindistan'dan sonra, dünyada üçüncü sıradayız. İnşallah 2012 sonuna kadar 2 milyon 300 bin hektar alanda daha ağaçlandırma yapmış olacağız. Hedeflerimizi aşmış durumdayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütün ilçelerde otomatik ölçüm istasyonu kuruyor. Bütün bu konularda destan yazıyoruz.'' -ÇÖPLERİN TOPLANMASI - Çevre konusunda yaptıklarının ortada olduğunu ifade eden Eroğlu, ''İstanbul'da bizden önce çöp dağları vardı. Tıbbi atıklar sokaklara atılır, çocuklar enjektörlerle oynardı. İstanbul'da ilk defa katı atık tesisi, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kuruldu. Katı atık bertaraf tesisini biz kurduk. Tıbbi atık bertaraf tesisini biz kurduk. Kompost tesisini biz kurduk. Çöpten elektrik enerjisi üretimimiz var. Farkımız bu. Şimdi aynı şeyi bütün Türkiye'ye yayıyoruz'' dedi. Şu anda ülke genelinde 41 milyon nüfusun katı atıklarının düzenli olarak toplanıp imha edildiğini kaydeden Bakan Eroğlu, ''Ancak yeterli görmüyoruz. 2012 yılının sonuna kadar Türkiye'de bütün yerleşim alanlarının çöpleri düzenli toplanacak. Bunları bertaraf edecek bertaraf tesislerini kuracağız'' diye konuştu. -''DENİZLİ, BÖLGENİN TURİZM VE KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK''- Denizli'ye neler yapıldığını da anlatan Eroğlu, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak, 2011 yılı hariç bugüne kadar Denizli'ye 580 milyon liralık yatırım yaptıklarını, Baklan Ovası Sulaması, Çardak-Beylerli Göleti, Acıpayam Ovası Sulaması, Gökpınar Barajı, Gölemezli-Sarayköy Sulaması ve Cindere Barajı'nı tamamladıklarını, 515 bin 270 dekar alanın suya kavuşturulduğunu, 11 dere ıslahını gerçekleştirdiklerini söyledi. Denizli'de açılmış çok sayıda yer altı kuyusu bulunduğuna işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti: ''Fakat bunların şebekesi yapılamamış. Biz, Özel İdare ve Denizli Belediyesi ile bir mutabakata vardık. Dedik ki, ne kadar ihtiyacınız varsa ihale edin hemen parasını göndermeye hazırız. Ucu da açık. 35 milyon liralık bir proje paketi geldi. Yüzde 10'unu hemen gönderdik. Denizlililer için para sıkıntısı yok. Paramız çok. Hemen projeler yapılsın. İster DSİ, ister Özel İdare yapsın ama çiftçilerimizin sıkıntısı giderilsin. Bu konuda açık çek veriyoruz. İkinci husus Yenidere sulamasını da içine alan ihaleyi kısa sürede yapacağız. Bir diğer husus da Yenicekent kanalı. Özel sektöre ihale ettik. Fakat çok geciktiler. DSİ Genel Müdürü'ne talimat verdim. Cumaya kadar ya başlıyorsunuz ya iptal ederiz. Parası hazır. Ayrıca Akalan Barajı da gündemimizde.'' Denizli'nin termal kaynaklarının bulunduğu Pamukkale bölgesinde ''Kentsel dönüşüm'' projesi uygulanacağını da belirten Eroğlu, ''Pamukkale ve Karahayıt'ta muhteşem bir kentsel dönüşüm projesi hazırlandı. Projeyi gördüm. Hakikaten Pamukkale'yi ve Denizli'yi bu bölgenin turizm ve kültür merkezi haline getirmek istiyoruz. TOKİ ile anlaştık. Özel Çevre Koruma Kurulu ile birlikte yapacaklar. Netice olarak sıcak suyun bazı yerlere getirilmesiyle ilgili Özel Çevre Koruma Kurulu çalışmalar yapıyor. Çevre ve Orman Bakanlığı, hükümetimiz emrinizde. Ne gerekiyorsa yapmak bizim boynumuzun borcudur'' dedi. -AKBAŞ BARAJI 31 MİLYON TL'YE MAL OLACAK- Denizli Valisi Yavuz Erkmen, temeli atılan Akbaş Barajı'nın projesinin bir yıl gibi kısa bir sürede hazırlanıp yatırım programa alındığını ve ihale edildiğini, bu barajın Denizli için çok önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. DSİ Genel Müdürü İsmail Uğur da temeli atılan barajın 31 milyon TL'ye mal olacağını, tamamlandığında Denizli'nin 2060 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacağını ve 6 bin 900 dekar alanın sulanmasını sağlayacağını söyledi. Konuşmaların ardından 2012 yılının 12. ayında bitirileceği açıklanan barajın temeli Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Denizli Valisi Yavuz Erkmen, AK Parti Denizli milletvekilleri Mehmet Yüksel, Mehmet Salih Erdoğan, Mithat Ekici, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan ve DSİ Genel Müdürü İsmail Uğur tarafından atıldı.