Akbank’ta "finansal koordinasyon" Türker Tunalı’ya emanet

İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Akbank Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölüm Başkanı Türker Tunalı, Akbank Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevine getiriliyor. CFA (Chartered Financial Analyst) unvanına sahip olan Tunalı, BDDK’ya gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasının ardından göreve başlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Tunalı, 1999’dan bu yana çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra 2008’den bu yana Akbank’ta Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölüm Başkanı olarak görev yapıyordu. (Fotoğaflı)