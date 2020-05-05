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Kültür-Sanat

Akbank Sanat'ın 'Evin Caz Hali' konserleri sürüyor

Asena Akan

05 Mayıs 2020 13:47

Koronavirüs salgını yüzünden "Yıl Boyu Caz" konserlerini "Evin Caz Hali" adıyla YouTube kanalına taşıyan Akbank Sanat, dolu bir seçkiyle cazseverlerin karşısına çıkacak.

Akbank Sanat, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günlerinde kültür-sanat etkinliklerini sosyal medya kanalları üzerinden sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

30. Akbank Caz Festivali'nin "Yıl Boyu Caz" konserleri "Evin Caz Hali" ile mayısta da caz tutkunlarının karşısında.

Her biri saat 20.00'de Akbank Sanat Instagram hesabında canlı yayınlanacak konserlerin programı şöyle:

08 Mayıs Cuma: Serdar Ateşer
15 Mayıs Cuma: Asena Akan
22 Mayıs Cuma: Uraz Kıvaner
29 Mayıs Cuma: Güç Başar Gülle, Apostolos Sideris

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