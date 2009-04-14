Akbank, Kemal Derviş'e danışacak

Akbank bünyesinde Kemal Derviş'in başkanlığında oluşturulan Uluslararası Danışma Kurulu, ekonomik gelişmelerin banka için stratejik değerlendirmesini yapacak.



Türkiye'nin 2001 Krizi'nde bir anlamda "kurtarıcı" gibi sarıldığı Kemal Derviş, şimdi de Akbank için stratejik çıkarımlarda bulunacak. Akbank, halen Brookings Enstitüsü'nde küresel ekonomi alanında Başkan Yardımcılığı ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu üyeliği görevlerini yürüten Kemal Derviş başkanlığında Uluslararası Danışma Kurulu oluşturdu. Küresel ve yerel ekonomik gelişmelerden yola çıkarak Akbank için çıkarımlarda bulunacak olan Kurul'da, Dünya Bankası eski Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti, halen de London School of Economics Ekonomi Profesörü Lord Stern, Citigroup Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sir Win Bischoff, Olayan Financing Company CEO'su Lubna Olayan, Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Dani Rodrik ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da bulunuyor.



İlk toplantı temmuzda



Yılda iki kez toplanacak olan Kurul'da ayrıca Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Danışmanı ve Şeref Başkanı Erol Sabancı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akın Kozanoğlu, Murahhas Üye Bülent Adanır, Murahhas Üye Hayri Çulhacı ve Akbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Kurtul yer alıyor. 12 üyeden oluşacak Akbank Uluslararası Danışma Kurulu yılda iki defa toplanacak. Danışma Kurulu'nun ilk toplantısı Temmuz ayında İstanbul'da yapılacak.



Bilgi fark yaratır



Bu projede bir anlamda liderlik rolü üstlenen Suzan Sabancı Dinçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Günümüzde farkı yaratan bilgidir. Öz ve doğru bilgiye kısa sürede ulaşabilmek fırsatları değerlendirmede, rekabetçi olmada ve risklere karşı korunmada bir öncelik yaratmaktadır. Yeni oluşturduğumuz Uluslararası Danışma Kurulu, bankamızın bu gücüne katkıda bulunacaktır. Ayrıca bu girişimin Türkiye ekonomisi için var olan fırsatların küresel anlamda daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.



İstisnai bir grup



Akbank Danışma Kurulu Başkanı Derviş ise "istisnai" olarak nitelediği grubun toplantılarını dört gözle beklediğini söyledi. Derviş, "Tüm üyelerine teşekkür ediyor ve Türkiye, Doğu Akdeniz Bölgesi ve dünya ekonomisi için kritik olan bu dönemde, istişarelerimizin Türkiye ve dünyadaki fikir liderleri arasındaki bağları güçlendireceğine inanıyorum" dedi. 2001 yılında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlenen Kemal Derviş, Türk finans sisteminin radikal bir şekilde yeniden yapılanmasını sağlayan programı hazırlamıştı. 2005'de atandığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanlığı görevinden bu yıl şubat ayında ayrılan Derviş, mayıs ayından itibaren Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu üyesi olarak görev alacak. Derviş ayrıca, Washington'daki saygın araştırma kuruluşu Brookings Enstitüsü'nde küresel ekonomi alanında Başkan Yardımcısı olarak araştırmalar yürütecek.

