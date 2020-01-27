Akbank'ın ardından Yapı Kredi Bankası'na da yüklü ceza kesildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Akbank'ın ardından Yapı Kredi Bankası'na da ceza kesti. Sigorta kanunu ihlal gerekçesiyle iki bankaya verilen ceza miktarı ise 281 milyon lirayı buldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Yapı Kredi Bankası, sigortacılık kanununun 32. maddesi ile mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından 187,1 milyon lira idari para cezası aldı.

Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, idari para cezasını yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödeyeceğini duyurdu.

Bankanın KAP’a yaptığı bildirimde, sigorta aracılığı faaliyetinin altı aya kadar geçici olarak durdurulabileceği konusunda uyarıldığı bilgisine de yer verildi.

Akbank'a da ceza

Akbank da cumartesi günü yaptığı açıklamayla, sigortacılık kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından 94,7 milyon lira para cezasına çarptırıldığını belirtmişti. Akbank’ın sigortacılık faaliyetleri de iki hafta süreyle durdurulmuştu.

Ekonomist Uğur Gürses, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bankalar üzerinde ağır bir ‘kredi ver’ baskısı olduğunu söyledi.

Rekabet Kurumu, 2013 yılında da toplamda 12 bankaya 1 milyar 100 milyon lira ceza kesmişti.