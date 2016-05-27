'Seksen Günde Dünya Turu' son temsilleriyle sahneye çıkıyor

Akbank Çocuk Tiyatrosu, 'Seksen Günde Dünya Turu' oyununun son temsilleriyle sahneye çıkıyor. Dört oyuncunun yirmiden fazla karakteri canlandıracağı çocuk oyunu 4-11-18 Haziran Cumartesi günleri saat 11:30'da Akbank Sanat bünyesinde sahnelenecek.

Oyunu ilk kez 2013 yılında Londra’da, Arcola Theatre için sahneleyen Owen Calvert - Lyons, bu Türkçe yapım için Lerzan Pamir ile birlikte çalışıyor.

Jules Verne’nin aynı adlı romanından uyarlanan 'Seksen Günde Dünya Turu'nun konusu şöyle:

Maceraperest Mr. Fogg, uşağı Pasaport ile birlikte, dünyanın her köşesini gezip görmek ve bunu rekor bir zamanda tamamlamak niyetindedir. Bunun için de bütün servetini harcar. Ancak peşinde tüm zamanların en muhteşem dedektiflerden biri olduğunun farkında değildir. Bu yolculuk için her yolu dener; gemilerden inip trenlere, hatta fillere biner. Londra’nın sisli çıkmaz sokaklarından egzotik Hint şehirlerine, Çin’den Amerika’ya, zamana karşı yarışır kahramanlarımız. Dünya edebiyatının gelmiş geçmiş en ünlü serüvenlerinden biri olan 80 Günde Dünya Turu, karşınıza yepyeni bir uyarlamayla çıkıyor.

Uyarlayan: Toby Hulse

Çeviren: Mehmet Ergen

Yöneten: Owen Calvert – Lyons, Lerzan Pamir

Oyuncular : Anıl Altınöz, Melih Düzenli, Mert Aydın, Serra Tankal

Dekor / Kostüm : Amy Yardley

Ses Tasarımı: Stephan Dobbie

6 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan oyunun bilet fiyatları şöyle:

Tam: 6 TL Öğrenci: 3TL