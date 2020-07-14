Akbank Caz Festivali 30. yılını özel albümle kutlayacak

Bugüne kadar 5 binin üzerinde uluslararası ve Türk caz sanatçısını ağırlayan, 30 yılda 773 konser, 1000 atölye ve 100'ün üzerinde söyleşiyle 500 binin üzerinde dinleyiciye ulaşan Akbank Caz Festivali, 30. yılını özel bir albümle kutlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin önde gelen 30 caz müzisyeninin festivale, İstanbul'a ve yaşadığımız günlere dair duygu veya düşüncelerinden ilham alarak hazırladığı özgün eserlere yer verilcek albüm, plak olarak ekim ayında yayınlanacak, aynı zamanda dijital platformlarda paylaşılacak.