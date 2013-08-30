Akbank Kısa Film Festivali 10 yaşında

Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan Akbank Kısa Film Festivali bu yıl 10. yaşını kutlayacak. Yeni fikirleri desteklemeyi, genç sinemacılara kendilerini gösterme olanağı ve kısa film kültürüne katkı sağlamayı amaçlayan festival, 10-20 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Akbank 10. Kısa Film Festivali programında, "Festival Kısaları", "Uluslararası Bölüm", "Kısadan Uzuna", "Belgesel Sinema", "Canlandırma Kısalar", "Özel Gösterim" ve "Deneyimler", "Atölye" ve "Söyleşi" bölümleri yer alıyor.



Festival kapsamında, düzenlenecek kısa film yarışmasının son başvuru tarihi ise 1 Kasım 2013 Cuma. "Kurmaca", "Belgesel" ve "Canlandırma" kategorisi ile birlikte toplam üç ayrı ödülün verileceği yarışmaya katılan filmler, “Festival Kısaları” bölümünde izleyicilerle buluşacak. Üç kategoride, üç ayrı jüri kurulu tarafından belirlenecek festivalin en iyi filmleri Akbank Sanat tarafından 8.000 TL ile ödüllendirilecek.



Akbank 10. Kısa Film Festivali yarışması başvuru formları, Akbank Sanat’tan ya da www.akbankkisafilm.com ve www.akbanksanat.com adreslerinden temin edilebilir.