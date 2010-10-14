Akaydın'dan Günay'a: Ben Atatürk çocuğuyum, şeyhlerin değil

T24- Ünlü yönetmen Emir Kusturica'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne davet edilmesiyle başlayan kriz, festivalin bitmesine rağmen tartışmalar hala devam ediyor. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın: "Kusturica'nın ayaklarına kapandılar" sözlerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın tepki gösterdi.





CHP'li Belediye Başkanı: " Bu lafı eden adamların yakın geçmişte kimlerin ayaklarına nasıl şekilde kapandıkları Türk halkının gözlerinin önündedir. Ben Atatürk çocuğuyum, şeyhlerin çocuğu değil. Bizim kültürümüzde biat etmek yoktur, etek öpmek yoktur. Beynimize güveniriz." dedi.



Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin değerlendirme toplantısına da yönetmen Emir Kusturica tartışması damgasını vurdu. Salonda gerilime neden olan Kusturica tartışmaları sırasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın, Bakan Günay'ın “Neredeyse ayaklarına kapandılar” sözlerine sert tepki gösterdi, “Bizim kültürümüzde biat etmek yoktur, etek öpmek yoktur. Beynimize güveniriz” diye konuştu.





Antalya’da 47’ncisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali’nin ödül töreni öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye ve Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) Yönetim Kurulu Başanı Mustafa Akaydın, Ramada Otel'de düzenlenen basın toplantısında festivali değerlendirdi. Başkan Akaydın'a AKSAV Genel Koordinatörü Göksel Kumsal, Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Haydar Barut, Arif Bulut ve Hüseyin Şanlı, Sanat Yönetmeni Deniz Ziya Temeltaş, Yürütme Kurulu üyesi Sancar Sayın eşlik etti.



Toplantıda ‘Off Karadeniz’ filminin yönetmeni Nur Dolay’ın Boşnak asıllı Sırp yönetmen Emir Kusturica’ya ilişkin açıklamaları ile bir anda ortalık karıştı. Söz alan Dolay, Kusturica’ya yönelik tepkilerden utanç duyduğunu söylerken salonda bulunan Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Nizamettin Şen müdahale etti. Şen'in, “Bu platformları siyasi platform haline getiremezsiniz. Yeter artık” sözlerine Başkan Akaydın tepki gösterdi, “Kışkırtmayın, sizi kınıyorum” dedi.



‘Atatürk'ün çocuğuyum, şeyhlerin değil’



Festivali değerlendirme toplantısının büyük bölümünü bu tartışmaya ayıran Akaydın, NTV'de yayınlanan ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın, Kusturica için “Neredeyse ayaklarına kapandılar” sözlerine sert tepki gösterdi.



Akaydın, “Ulusalcılık adına hiçbir devlet adamının ayaklarına kapanma lüksüm yoktur. Ama maalesef bu lafı eden adamların da yakın geçmişte kimlerin ayaklarına nasıl şekilde kapandıkları da basının önünde, Türk halkının gözlerinin önündedir. Bana bu örnekleri saydırmayın şimdi. Ben Atatürk çocuğuyum, şeyhlerin çocuğu değil. Bizim kültürümüzde biat etmek yoktur, etek öpmek yoktur. Beynimize güveniriz” diye konuştu.



‘Soykırım yapmış adamı ağırladınız’



“Kusturica, bütün dünyanın şapka çıkardığı, neredeyse katıldığı ve ödül almadığı hiçbir festival olmayan bir sanatçıdır” diyen Başkan Akaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bunun ötesi beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Eğer bu konuda Türkiye Cumhuriyeti’nin hatta kültür adamlarının geçmişte ve bugün yaptığı yanlışlara değinmeye kalkarsak kitaplar kataloglar çıkar. Yani Türkiye Cumhuriyeti olarak Afrika’nın adı duyulmadık bir ülkesinin soykırım yapmış bir devlet başkanını getirip ülkede ağırlıyorsunuz ve tüm dünya sizi kınıyor bundan dolayı. Kalkıp Kusturica ile uğraşıyorsunuz. Halbuki Kusturica ilk defa gelmiyor bu ülkeye. 2001, 2004, 2008'de gelmiş ve 3.5 ay kadar önce de Bursa'da büyük bir coşkuyla karşılanmış ve Yeni Şafak Gazetesi'nde de Mavi Marmara gemisinde yaşananlardan dolayı İsrail’i kınadığı için hakkında çok olumlu yazılar yazılmış.”



‘Günahları varsa tanrı affetsin’



Bakan Günay'ın aldığı tavırdan dolayı üzüldüğünü belirten Başkan Mustafa Akaydın, “Bence Kültür Bakanı gelseydi ve Kusturica’ya deseydi ki ‘Bak senin için bunlar söylendi arkadaş, benim fırsatım olmadı Bursa’da sana bunları söylemedim ama nedir bu işin aslı’ diye sorulsaydı. İnanıyorum ki bu iş bugün çok daha güzel Türk kültürüne yakışır bir şekilde çözülmüş olurdu” dedi.



Kusturica'nın Antalya'dan olumlu duygularla ayrıldığını ileri süren Akaydın, “Günahları varsa günahlarını tanrı affetsin. Beni ilgilendirmiyor” yorumunu yaptı.



723 etkinlik ve 500 bin izleyici



Bu yıl Altın Portakal Film Festivali’nin olumsuz hava yaratılmaya çalışılmasına rağmen başarıyla geçtiğini belirten Mustafa Akaydın, çemberi büyütülerek sadece Antalya’nın etkinliği olmaktan çıkarıldığını, Isparta, Burdur, Manavgat gibi çevre il ve ilçelere de yayıldığını kaydetti. Bölge illerindeki etkinliklere olağanüstü ilgi olmasından dolayı gurur duyduğunu söyleyen Akaydın, 6 günde 723 etkinlik yapıldığını açıkladı. Geçen yıl 300 bin olan izleyici sayısının ise bu yıl 500 bine yükseldiğini belirten Akaydın, bu yılki bütçenin de 7 milyon TL olduğunu dile getirdi.



