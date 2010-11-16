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Spor

AKATLAR'DA IVERSON ŞÖLENİ İSTANBU (A.A)

16 Kasım 2010 22:00

-AKATLAR'DA IVERSON ŞÖLENİ İSTANBU (A.A) - 16.11.2010 - Beşiktaş'ın geçen ay transfer ettiği yıldız oyuncu Allen Iverson, siyah-beyazlı formayla sahne almaya başladı. Transferinin ardından Beko Basketbol Ligi maçlarında forma giymeyen Iverson, siyah-beyazlı takımın ULEB Erkekler Avrupa Kupası (B) Grubu'nda Sırbistan'ın Hemofarm Stada takımıyla yaptığı maçta ilk kez takımının formasını giydi. Allen Iverson, Hemofarm Stada maçına ilk beşte başladı. NBA'in eski yıldızı, maç öncesi Hemofarm Stada teknik heyetine de başarılar diledi. -IVERSON'A ÖZEL DAVET- Oyuncuların sahaya çıkması için yapılan anonsta 4 numaralı formayı giymesine rağmen ABD'li oyuncu en son sahaya davet edildi. Iverson'ın sahaya çıkışı özel bir şekilde gerçekleştirildi. Mücadele öncesi de Iverson'ın hayranı olduğu Micheal Jackson'ın ''Thriller'' şarkısı çalındı. -TARAFTARLAR SALONU DOLDURDU- Beşiktaşlı taraftarlar da NBA patentli yıldız oyuncuları Iverson'ı izlemek için salona geldi. BJK Cola Turka Arena'da oynanan ve biletleri 15 ile 150 TL arasında satışa çıkarılan maça siyah-beyazlı taraftarlar da büyük ilgi gösterdi ve bayramın ilk günü olmasına rağmen salonu tamamen doldurdu. Beşiktaşlı taraftarlar, beklendiği gibi önce yıldız oyuncuları Iverson'ı tribüne çağırmadı. Taraftarlar, Cevher ve Mustafa'nın ardından Allen Iverson'u tribünlere çağırarak ''Oley oley Allen Iverson, Beşiktaş'ın çocuğu Allen Iverson'' şeklinde tezahürat yaptılar. Bu arada taraftarlar, ellerindeki siyah-beyaz baskılı kalp şeklindeki kağıtları da hep birlikte kaldırarak, tribünde görsel şov gerçekleştirdiler. -PROTOKOL TRİBÜNÜ'NDE DE İLGİ VARDI- Allen Iverson'lı Beşiktaş Cola Turka'nın Avrupa maçına protokol tribünde de ilgi vardı. Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü yöneticilerinin yanı sıra Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Sadettin Saran, siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Pascal Nouma da izledi. Nouma, Iverson'ın Beşiktaş'ta giydiği 4 numaralı formayı giyerek maçı takip etti.

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