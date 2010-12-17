-AKARYAKITTAKİ ARTIŞ MECLİS GÜNDEMİNDE TBMM (A.A) - 17.12.2010 - CHP, akaryakıt fiyatlarındaki artışın nedenlerinin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi. CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, TBMM Başkanlığına sundukları araştırma önergesine ilişkin Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, akaryakıttaki ÖTV ve KDV'nin en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Hükümetin vergi politikasını eleştiren Özyürek, ''adaletsiz vergi'' diye nitelediği dolaylı vergilerin, toplam vergi içindeki oranının yüzde 70 olduğunu belirtti. En büyük dolaylı vergi kaynağını, akaryakıtın oluşturduğunu ifade eden Özyürek, bu yılın 11 ayında 29,2 milyar lira ÖTV tahsil edildiğini, KDV'nin de eklenmesiyle bu rakamın 35 milyara ulaştığını söyledi. Özyürek, bunun, toplam vergi tahsilatına oranının yüzde 15 olduğunu, Kurumlar Vergisinin ise toplam vergi gelirleri içinde yüzde 7,6 paya sahip olduğunu belirtti. Özyürek, 3,85 liraya satılan 95 oktan kurşunsuz benzinden 1,89 lira ÖTV, 0,59 lira KDV alındığına işaret ederek, bu verginin, AB içindeki en yüksek vergi olduğunu kaydetti. Özyürek, Türkiye'yi Hollanda'nın takip ettiğini, Hollanda'daki ÖTV'nin Türkiye'den yüzde 29 daha az olduğunu söyledi. Akaryakıttan alınan vergilerin tüketicileri ezdiğini, ciddi akaryakıt kaçakçılığına, bunun da 2010'un 9 ayında 1 milyar lira vergi kaybına neden olduğunu belirten Özyürek, akaryakıt üzerinden alınan ''astronomik'' vergilerin makul düzeye indirilmesini istedi. -''TARAFSIZLIĞINA YAKIŞMAMIŞTIR''- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e atfen çıkan haberlerde, Gül'ün ''Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'na kefil olduğunu'' söylediğini ifade eden Özyürek, ''Hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan bir belediye başkanına kefil olduğu açıklaması, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez tanık olduğum olaydır. Bu, cumhurbaşkanının tarafsızlığına yakışmamıştır. Bu talihsiz açıklama nedeniyle Cumhurbaşkanı'na üzüntülerimi iletiyorum' diye konuştu. Özyürek, ''iki dilli'' tartışmalarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken de anayasaya göre, Türkiye'nin resmi dilinin Türkçe olduğuna işaret etti. Özyürek, anayasanın herkesi, özellikle anayasa üzerine yemin eden milletvekillerini bağladığını belirtti. -GEREKÇE- Özyürek ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde ise, Hükümetin, vergi gelirlerini artırma amacıyla akaryakıt üzerindeki vergi yükünü yüksek tutmasının, bir politika halini aldığını belirtti. Gerekçede, Maliye Bakanlığının, akaryakıt istasyonlarını vergi dairesi gibi kullanma politikası sonucu, dünyada petrol fiyatları düşerken de Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yüksek seviyesini koruduğu ifade edildi. Gerekçede, ''EPDK, 2009'da yurtiçi akaryakıt fiyatlarını yüzde 10-15 aşağı çekmişti ancak Maliye Bakanlığı ek vergi koyarak, indirimin halka yansımasını önledi'' denildi.