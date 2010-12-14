-AKARYAKITTAKİ ARTIŞ MASAYA YATIRILDI ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında, akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Hazine'de gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Enerji Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve DPT'nin üst düzey bürokratları katıldı. Toplantıda, akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan gelişmeleri izleme, değerlendirme ve atılması gereken adımları belirleme konusunda Enerji Bakanlığı ile EPDK'nin ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde gerekli çalışmaları yapması kararlaştırıldı.