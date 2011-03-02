-AKARYAKITTAKİ ARTIŞ AZ YAKAN OTOMOBİLE YÖNELTTİ BURSA (A.A) - 02.03.2011 - İkinci el otomobil piyasasında, akaryakıt fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 1200 ve 1500 arasında motor gücüne sahip otomobillerin daha fazla prim yaptığı bildirildi. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, yaptığı açıklamada, kış mevsiminden çıkılmasıyla ikinci el otomobil sektöründe piyasanın kıpırdanmaya başladığını söyledi. Havaların ısınmasıyla alım satımların daha da hızlanacağını ifade eden Yanık, 2011 ilkbaharı ve yazından umutlu olduklarını söyledi. Özellikle benzin fiyatlarındaki artışın ve litresinin 4 liranın üzerine ulaşmasının dizel araçlara olan talebi yükselttiğini vurgulayan Yanık, şöyle konuştu: ''Dizel ile birlikte benzinli olanların küçük motorlularına ilgi yoğun. Talepte ilk sırada dizel, ikinci sırada küçük motorlu benzinliler, üçüncü sırada LPG'li otomobiller var. Önceden galeriye gelen alıcılar, güçlü otomobil isterdi. Şimdilerde kilometrede en fazla 25 kuruş yakıt harcayanları soruluyor. Artık iyi otomobil, güçlü olan değil az yakan oldu.'' Yanık, 1200-1500 arasındaki güce sahip motorlu benzinli araçlar ile dizel otomobillerin yoğun ilgi görmesinden dolayı daha fazla prim yaptığını dile getirerek, ''Çünkü çok satılıyor. Bu dönemde dizel otomobil alan zarar etmez. LPG'ye ilgi ise eskisi gibi çok değil'' dedi. Hakan Yanık'ın verdiği bilgiye göre, bazı otomobillerin fiyatları şöyle: /* OTOMOBİL MODEL FİYAT (LİRA) --------- ------- -------------- Renault Clio dizel (1500 cc) 2007 18-19 bin Renault Megan-2 dizel (1500 cc) 2005 23-25 bin Ford Fiesta dizel (1400 cc) 2005 15-16 bin Fiat Albea benzinli (1300 cc) 2006 14 bin Ford Fiesta benzinli (1400 cc) 2005 13-14 bin Skoda Fabia benzinli (1400 cc) 2004 15-17 bin */