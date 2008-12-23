Akaryakıtta üç kuruş indirim!

Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinde 2 ile 3 YKr indirime gidildi.



Edinilen bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de BP, Shell ve Petrol Ofisi bayilerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 2,77 YTL'den 2,74 YTL'ye, OPET'te ise 2,77 YTL'den 2,75 YTL'ye geriledi.



İstanbul'da da BP, Shell ve Petrol Ofisinde litre fiyatı 2,78 YTL olan 95 oktan kurşunsuz benzin 2,75 YTL'den satılıyor. 95 oktan kurşunsuz benzin OPET'te de 2,78 YTL'den 2,76 YTL'ye geriledi.



Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyl, şirketler ve şehirlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. (AA)

