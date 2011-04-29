-AKARYAKITTA REKABET İDDİASINA SORUŞTURMA YOK ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Rekabet Kurulu, benzin fiyatlarının düşürülmesi suretiyle benzinden feragat edilen kar marjının motorin fiyatı artırılarak karşılandığı, bu şekilde benzin ve motorin kullananlar arasında haksız rekabet oluştuğu iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda, soruşturma açılmasına gerek bulunmadığını bildirdi. Rekabet Kurulu Kararlarına göre Kurul, benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili bu şikayetin reddine karar verdi. Kurul, araç muayene istasyonlarında yapılan işlemlerde, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş'nin distribütörlüğünü yaptığı marka araçlar lehine ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla ilgili incelemesi sonucunda da soruşturma açılmasına gerek duymayarak, söz konusu şikayeti reddetti. Kurul, Asis Akaryakıt Servis Sistemleri ve İnş. Ltd. Şti. TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri San. ve Tic. A.Ş, Petrol Ofisi A.Ş. Pompa otomasyon sistemleri geliştirilmesi ve pazarlanması alanında faaliyet gösteren diğer firmalar hakkında akaryakıt istasyonlarına yönelik çözümler üreten yazılım firmalarının faaliyetlerini engelledikleri iddiasıyla ilgili de soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi. -E-DEVLET ŞİFRESİ- E-Devlet kapısına girişte istenen şifrenin unutulması ya da kaybedilmesi durumunda yeniden şifre alımı için PTT Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen 10 Lira ücretin yüksek olduğu iddiası üzerine yapılan incelemede de, soruşturma açılmasını gerektiren bir durumun olmadığını kararlaştıran Kurul, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş'nin bedelsiz internet erişim hizmeti sunduğu iddialarla ilgili de aynı yönde karar verdi. Kurul, Eczacıbaşı Topluluğu ve Koramic Investmen'ın ortak kontrolündeki EKY-Eczacıbaşı-Koramic Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş'nin yüzde 50 hissesinin Koramic Holding N.V iştirakleri tarafından devralınması suretiyle tek kontrolünün Koramic Holding'e geçmesi işlemine de onay verdi.