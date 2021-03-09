Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi; benzine yapılan 30 kuruş zam fiyatlara yansımayacak

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 30 kuruş fiyat artışı geldi. Ancak artış, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 10/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 30 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."