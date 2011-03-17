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Ekonomi

AKARYAKITTA İNDİRİM ANKARA (A.A)

17 Mart 2011 13:17

-AKARYAKITTA İNDİRİM ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan benzinin satış fiyatı bugünden geçerli olmak üzere, litrede ortalama 12-13 kuruş indirildi. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden Petrol Ofisi (PO) bayilerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı Ankara'da 4,15 liradan 4,04 liraya, İstanbul'da 4,15'den liradan 4,03'e ve İzmir'de 4,15 liradan 4,04 liraya, Van'da ise 4,25 liradan 4,14 liraya indi. BP bayilerinde indirim sonrası 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara ve İstanbul'da 4,04 lira, İzmir'de 4,03 lira, Van'da ise 4,14 liraya indi. OPET bayilerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi Ankara ve İstanbul'da 4,16 liradan 4,04'e, İzmir'de 4,15 liradan 4,03'e, Van'da 4,25 liradan 4,14 liraya indi.  Shell bayilerinde ise 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı değişmedi. 97 oktan kurşunsuz benzin ise indirim sonrası litrede 4,06 lira ile 4,07 lira arasında değişen fiyatlardan satılmaya başladı. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. 4 büyük dağıtım şirketinde 95 oktan kurşunsuz benzinin Ankara, İstanbul, İzmir ve Van'daki eski ve yeni satış fiyatları şöyle: /*                                  95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN           .                   (Litre/TL)           .            --------------------------           .      ANKARA           İSTANBUL          İZMİR           VAN           .    ------------      ------------    ------------    -----------           .    Eski    Yeni      Eski   Yeni      Eski   Yeni     Eski   Yeni           .    Fiyat   Fiyat     Fiyat  Fiyat     Fiyat  Fiyat    Fiyat  Fiyat           .    -----   -----     -----  -----     -----  -----    -----  -----           BP    4,16   4,04      4,16   4,04      4,15   4,03     4,26   4,14           OPET  4,16   4,03      4,16   4,04      4,15   4,02     4,26   4,14             PO    4,15   4,04      4,15   4,03      4,15   4,04     4,25   4,14           Shell 4,16   4,16      4,16   4,16      4,15   4,15     4,24   4,24 */         

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