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Ekonomi

Akaryakıtta ‘gizli’ zam; cuma gecesi fiyatlara yansıdı

07 Aralık 2020 10:33

Bazı akaryakıt dağıtım şirketleri, cuma gününü cumartesiye bağlayan gece yarısı benzin ve motorine, TÜPRAŞ çıkış fiyatları değişmemesine karşın bir-iki kuruş düzeyinde zam yaptı.

HaberTürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre,   bazı akaryakıt dağıtım şirketleri, cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı benzin ve motorin fiyatlarında birkaç kuruşluk artış yaptı. Bu zam, kamuoyu ile paylaşılmadı. Sektör kaynakları, TÜPRAŞ çıkışlı fiyatlarda bir değişiklik olmadığını, bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin bu artışı yaptığını ve pompa satış fiyatlarına yansıttığını söyledi. Diğer dağıtım şirketlerinin de bu hafta benzer adımı atabileceği belirtiliyor.

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