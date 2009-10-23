Akaryakıt zammını ÖTV tetikledi

23 Ekim 2009 03:00
|
BENZİN FİYATINDA KAR MARJI ORANI SADECE YÜZDE 7,9 (%)
|
|
Önce
|
Sonra
|
Rafineri
|
26,6
|
23,3
|
Vergiler
|
61,2
|
68,8
|
Kar marjları
|
12,2
|
7,9
|
VERGİSİZ FİYATTA BENZİN TÜRKİYE'DE UCUZ (Euro/litre)
|
Ülke
|
Kurşunsuz benzin
|
Motorin
|
Türkiye
|
0.46-0.46
|
0.46-0.46
|
İspanya
|
0.47-0.48
|
0.46-0.48
|
İtalya
|
0.49-0.50
|
0.47-0.50
|
Yunanistan
|
0.49-0.54
|
0.49-0.51
|
BENZİN ALIRKEN NE KADAR VERGİ ÖDENİYOR (TL/Litre)
|
|
Vergi zammı öncesi
|
Vergi zammı sonrası
|
Ürün
|
ÖTV
|
KDV
|
Toplam
|
ÖTV
|
KDV
|
Toplam
|
95 oktan kurşunsuz
|
1.49
|
0.46
|
1.95
|
1.69
|
0.48
|
2.17
|
Motorin
|
1.00
|
0.37
|
1.37
|
1.15
|
0.39
|
1.54
|
Kırsal motorin
|
0.93
|
0.36
|
1.29
|
1.08
|
0.37
|
1.45
|
LPG
|
0.56
|
0.25
|
0.81
|
0.61
|
0.26
|
0.87
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