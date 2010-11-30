-AKARYAKIT ZAMMINA KIRMIZI KURDELALI PROTESTO BURSA (A.A) - 30.11.2010 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), akaryakıta yapılan zammı protesto etmek amacıyla araçlara kırmızı kurdele bağlayacak. TÜDEF Başkanı Sıtkı Yılmaz, yaptığı açıklamada, litresi 3,79 lira olan kurşunsuz benzinin pompasından yüzde 70 vergi ve zam, yüzde 30 benzin aktığını belirtti. Bu durumu yarın düzenleyecekleri basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade eden Yılmaz, bu programda akaryakıta gelen zamları protesto etmek amacıyla araçlara kırmızı kurdele bağlayacaklarını kaydetti. Yılmaz, zamlara yönelik tepkilerine sürücülerin destek vermesini istedi.