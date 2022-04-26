Akaryakıt zamları otogar esnafını da vurdu: 'Seyahat artık lüks'

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, otogarlardaki bayram yoğunluğunu etkiledi. Eskişehir’den memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler, yüksek fiyatlardan şikâyet ederken; eskiden bayramlarda ek seferler koyduklarını anımsatan esnaf, pahalılık nedeniyle seyahat etmenin artık lüks olduğunu dile getirdi.

Şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarındaki artış nedeniyle otogarlardaki bayram yoğunluğu azaldı. Eskişehir Otogarı’nda şoför, yazıhane işletmecileri ve çalışanları ile öğrenciler, yaşadıkları sorunları anlattı.

"Gidiş-dönüş olursa 400 lirayı gözden çıkarması lazım"

Eskişehir otogarında vardiya amiri olarak çalışan Sarper Ceylan, şunları söyledi:

"Kimine fiyatlar fazla geliyor kimine gelmiyor ama seyahat etmek artık biraz lükse kaçtığı için fiyatlar kişiye göre değişiyor. Fiyatlar öğrencinin gideceği ile göre değişiyor. İstanbul masraflı oluyor. En az 180 liradan başlayıp 200’e kadar memleketine seyahat edebilir. Sadece gidiş fiyatları bu. Gidiş dönüş olursa 400 lirayı gözden çıkarması lazım. Otobüslere talep çok yok. Hatta yok.

"Normal sıralarımızı bile dolduramıyoruz"

İlave servis açardık böyle zamanlarda. Artık bırakın ilave servisi, normal sıralarımızı bile dolduramıyoruz. Normal sıralarımızı doldurursak bize yeter diyoruz. Güncel piyasa durumu, mazot fiyatları, insanların alım gücü artık yok. Dediğim gibi seyahat etmek artık lükse kaçtı. İnsanlar evlerinden dışarı çıkmıyor. Artık yiyecek ekmek bulamadığı için seyahat de edemiyorlar. Sektörde bir düşüş meydana geldi. Bizim en büyük rakibimiz tren oldu. Kütahya’ya tren 15 lirayken biz burada 60 liraya bilet kesiyoruz. Yolcular bizi tercih etmiyor. Neden etmiyor? Tabi cebini düşünüyor. Ondan dolayı biz çok etkilendik bu durumdan. Mazot fiyatları düşük olsa biz de uygun fiyatlara bilet satardık. Sürümden para kazanırdık hiç olmazsa. İlave servislerimizi açardık. İnsanlar da istediği yere gidip özgürce seyahat edebilirlerdi. Ama dediğim gibi seyahat artık lükse kaçtı. İnsanlar da artık kısıtlamaya gidiyor.”

"Geçen sene fiyatlar yarı yarıyaydı"

Yazıhane işletmecisi Saadettin Onar ise şöyle konuştu:

"2002 yılından bu yana çalışıyorum. Bilet fiyatları mazot fiyatlarıyla orantılı. Yani şu an da fiyatlar müşteri için yüksek akaryakıta göre normal. Eskişehir’den sadece gidiş fiyatları Ankara 100 lira, İstanbul 200 lira, Bursa 90 lira, Adana 250 lira, Osmaniye 250- 300 lira, Maraş 400 lira, Adıyaman 450 lira, Antep 350 lira, Urfa 400 lira, Diyarbakır 400 lira, Erzurum 450 lira. Geçen sene bu fiyatlar yarı yarıyaydı. Geçen sene mazot ve akaryakıt fiyatları da yarı yarıyaydı. İnsanlar otobüs yolculuğunu tercih ediyor ama bu sektörde en büyük sıkıntı internet olayı çıktı. İnternetten bilet alıyorlar.

"Bayram, bayram havası olmaktan çıktı"

Bu sektörde çok büyük sıkıntılar meydana getirdi. Bir de akaryakıt fiyatlarıyla birlikte bu bayram, bayram havası olmaktan çıktı. Araçlar şu an da ayın 28 ve 29’u hariç diğer günler boş. Yoğunluk yok. Eskiden ilave arabalar olurdu. Bayramlar da artık ilave araba falan yok. Acenteler da birer birer kapatıyor. 47 yazıhane var şu anda açık olan 23 yazıhane var. Yarıdan fazlası kapalı."

Yazıhane personeli Hüseyin Güntan ise artan maliyetlerden dolayı ulaşım ücretlerinin arttığını ifade ederek, “Şu şekilde bile ulaşım ücretleri fiyatları kurtarmıyor. Bu yüzden dolayı da arabacılar gelmiyor" dedi.

"Mersin'den Eskişehir'e 2 yolcuyla geldim"

43 yıllık şoför Mehmet Özoğlu ise şunları söyledi:

"Öğrenciler ilgi gösteriyor ama maalesef gelemiyor ki. Gelemiyorlar çocuklar bilet parasından dolayı. Arabamız boş geliyor. Günlük 2 bin lira 3 bin lira zarar yazıyoruz her gün. Yolcu yok. Maddi yönden hangi ulaşım aracı uygunsa ona gidiyor. Biz de boş geliyoruz. 2 yolcuyla geldim bugün ben buraya. Mersin’den Ankara’ya kadar geldim 20 kişiyle. Ankara’dan Eskişehir’e 2 kişiyle geldim. 3 bin lira masrafım var Eskişehir’den Ankara’ya gidiş geliş. Mersin Eskişehir fiyatları 240 lira."

"Askıda bilet ile memleketime gideceğim"

Anadolu Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Seher Sayar ise CHP’nin başlattığı askıda bilet uygulaması ile memleketine gideceğini belirterek, şunları söyledi:

"İstanbulluyum, Eskişehir’de okuyorum. Evet bayramda memleketime gitmeyi düşünüyorum. Ulaşım fiyatları biranda iki katına çıktı. Hem tramvaylar, toplu ulaşımlar hem de otobüs fiyatları çok fazla yükseldi. Ekonomik olarak bizleri zorluyor. Bilet bakıyorum ama tren fiyatları dolmuş durumda bir ay öncesinden. Otobüs fiyatları da gerçekten çok pahalı. Geçen yıl 100 liraya giderken İstanbul’a bu sene 200 liraya gidiyoruz. Almak gerçekten çok zor. CHP’nin yaptığı askıda bilet uygulaması var. Ona başvurmuştum. O olumlu cevaplandı. Onu kullanmayı düşünüyorum. Evet. Eskişehir’de bile zorluk çekiyoruz. Çünkü öğrenci biletleri 3,5 lira. Bunun iki yıl öncesinde biz 1 liraya gidiyorduk. Toplu ulaşım da bizim için sıkıntı. Her şey çok pahalı. Sadece ulaşım da değil." (ANKA)