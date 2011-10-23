-Akaryakıt vergileri bütçenin ilacı ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Akaryakıt ve doğal gaz ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), devletin en önemli gelir kalemlerinden birini oluştururken, bir anlamda bütçeye ''ilaç oluyor''. Bütçede 2011 yılında 34,6 milyar lira olarak öngörülen akaryakıt ve doğalgazdaki ÖTV gelirinin yıl sonunda 33 milyar 580 milyon 850 bin lira olması bekleniyor. Devlet, petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV ile 2012'de red ve iadeler ile mahalli idare payları dahil 36 milyar 510 milyon 564 bin lira gelir hedefliyor. Bu tutar 2011 yılı tahmini ile kıyaslandığında yüzde 8,7 oranında bir artışa karşılık geliyor. Hazine, Petrol ve doğal gaz ürünlerinden 2007 yılında 22,2 milyar lira, 2008 yılında 23,9 milyar lira, 2009 yılında 25,6 milyar lira, 2010 yılında 31,7 milyar lira ÖTV geliri elde etmişti. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV yoluyla bu yıl 33,6 milyar liralık, 2012'deki 36,5 milyar liralık gelir edileceği tahmini de göz önüne alındığında, Hazinenin kasasına 6 yılda 173,5 milyar lira girmiş olacak. Bu da devletin söz konusu kalemden elde ettiği gelirin her yıl katlanarak arttığını ortaya koyuyor. Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV, her ürün için litre, kilogram veya metreküp başına maktu (sabit) bir tutar olarak uygulanıyor. İzlenen ekonomik program ile bütçe hedefleri ve gerçekleşmeleri de göz önünde bulundurularak, ülke ekonomisinin ihtiyaçları çerçevesinde vergi oran veya tutarlarında değişiklikler yapılıyor. Öte yandan bütçede 2011 yılı için 6 milyar 10 milyon 324 bin lira olarak tahmin edilen motorlu taşıt araçlarından alınan ÖTV'nin ise yıl sonunda 5 milyar 931 milyon 109 bin lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 2012 yılında da motorlu taşıtlarda, ÖTV tahsilatının bu yıla kıyasla yüzde 14,13 oranında artarak, 6 milyar 769 milyon 396 bin liraya ulaşması öngörülüyor.