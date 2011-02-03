-AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE ARTIŞ ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin (TÜPRAŞ) dün akşam rafineri çıkışında yaptığı 8 kuruşluk zammın ardından akaryakıt dağıtım şirketleri motorin, kalorifer yakıtı, fuel oil ve gazyağı fiyatlarında ortalama 7 kuruşluk zam yaptı. Petrol Ofisi (PO) bayilerinde Ankara'da litresi 3,33 liradan satılan motorin zammın ardından 3,42 liraya, litresi 2,74 liradan satılan gazyağı 2,84 liraya, litresi 2,11 liradan satılan kalorifer yakıtı 2,19 liraya, litresi 1,59 liradan satılan ''fuel oil 6'' 1,64 liraya, litresi 1,64 liradan satılan ''fuel oil 5'' de 1,69 liraya yükseldi. PO İstanbul bayilerinde ise yeni zammın ardından motorin 3,42 lira, gazyağı 2,84 lira, kalorifer yakıtı 2,16 lira, fuel oil 6 1,64, fuel oil 5 ise 1,66 liradan, İzmir bayilerinde ise motorin 3,40 lira, gazyağı 2,81 lira, kalorifer yakıtı 2,14 lira, ''fuel oil 6'' 1,63 lira, ''fuel oil 5'' de 1,65 liradan satılmaya başladı. OPET'in Ankara bayilerinde kırsal motorinin litre fiyatı 3,17'den 3,25 liraya, motorin 3,32 liradan 3,40 liraya, gazyağı 2,81 liradan 2,91 liraya, ''fuel oil 6'' 1,61 liradan 1,66 liraya, ''fuel oil 5'' 1,68 liradan 1,73 liraya, ''fuel oil 4'' de 2,13 liradan 2,21 liraya yükseldi. Şirketin İstanbul Avrupa yakasındaki bayilerde kırsal motorinin yeni litre fiyatı 3,24 lira, motorinin 3,40 lira, gazyağının 2,89 lira, fuel oil 6 1,66 lira, fuel oil 5 1,73 lira, fuel oil 4 2,17 lira, İzmir bayilerinde kırsal motorin 3,21 lira, motorin 3,38 lira, gazyağı 2,88 lira, ''fuel oil 6'' 1,65 lira, ''fuel oil 5'' 1,72 lira, ''fuel oil 4'' ise 2,16 liraya yükseldi. BP Ankara bayilerinde gazyağının litre fiyatı 2,79 liradan 2,89 liraya, kırsal motorin 3,19 liradan 3,28 liraya, motorin (diesel) 3,30 liradan 3,39 liraya, ''fuel oil 6'' 1,60 liradan 1,65 liraya, kalorifer yakıtı 2,14 liradan 2,22 liraya, ''fuel oil 5'' de 1,62 liradan 1,67 liraya yükseldi. İstanbul bayilerinde yeni fiyatlar gazyağında 2,87 lira, kırsal motorinde 3,26 lira, motorin (diesel) 3,40 lira, ''fuel oil 6'' 1,65 lira, kalorifer yakıtı 2,18 lira, ''fuel oil 5'' de 1,64 liradan, İzmir bayilerinde ise gazyağı 2,87 lira, kırsal motorin 3,25 lira, motorin (diesel) 3,37 lira, ''fuel oil 6'' 2,07 lira, kalorifer yakıtı 2,20 lira, ''fuel oil 5'' de 1,63 liradan satılıyor.