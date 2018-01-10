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Yaşam

Akaryakıt tüketiminde tasarruf etmenin püf noktaları

"Öncelikle ucuz motorin tabelalı istasyonlardan akaryakıt alınmamalı"

10 Ocak 2018 13:30

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında akaryakıt tüketimi düşürmek için alınacak önlemleri anlattı. 

Akaryakıt tüketiminin, konutlardaki doğalgaz ve elektrik faturası gibi bir harcama kalemine dönüştüğünü ifade eden Okumuş, akaryakıt verimliliği için araç bakımının düzenli olarak yaptırılması gerektiğini söyledi.

Okumuş, Türkiye'nin zengin petrol yatakları bulunmadığı için enerji kaynaklarını da ona göre kullanması gerektiğine işaret ederek, "Türkiye, petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 7'sini yerli üretimden karşılarken, yüzde 93'ünü ise ithal ediyor. Cari açığın azaltılarak ekonomiye katkı sağlanması ve çevre sağlığı için zararlı fosil yakıtların tüketiminin azaltılması ve vatandaşlarımızın yakıt giderlerinin asgari seviyelere çekilmesi için akaryakıtı mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde tüketmeliyiz." diye konuştu.

Sürücülerin akaryakıt tüketimde tasarruf sağlayabilmek için bazı kriterlere uyması gerektiğini vurgulayan Okumuş, şöyle konuştu:

"Öncelikle ucuz motorin tabelalı istasyonlardan akaryakıt alınmamalı. Sürücüler, ilk 5 kilometrede aracı yüksek hızda sürmemeli. Ani kalkışlarda motorun iç sürtünmeleri artacağından yanmamış yakıtın yanma odalarına gitmesi tüketimi ciddi oranda yükseltiyor. Tüketimdeki optimum değerin yakalanması için saatte 90 kilometre ideal bir hızdır. Sürücüler araçlarını sabit bir hızda kullanmalı ve lastiklerin hava basıncı doğru ölçüde olmalı. Trafikte camlar kapalı olmalı ve gereksiz klima kullanımından kaçınılmalı. Araçlara aşırı yük yüklenmemeli."

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