-AKARYAKIT ŞİRKETLERİNE MADDİ PROMOSYON YASAĞI ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Akaryakıt şirketleri 31 Ocak 2011 tarihinden itibaren maddi promosyon veremeyecek, fakat hizmet promosyonlarına devam edebilecekler. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 31 Ocak 2011 tarihinden itibaren akaryakıt ve madeni yağ satışlarında, mal promosyonlarında nelerin yasak olduğu konusuna açıklık getirdi. EPDK'dan yapılan açıklamada, EPDK'nın 15 Aralık 2010 tarihli kararı ile 31 Ocak 2011 tarihinden itibaren akaryakıt ve madeni yağ satışlarında hizmet promosyonları ve finansal promosyonlar hariç, hediye, eşantiyon, kampanya ve sair adlarla promosyon yapılmaması kararı verdiği hatırlatıldı. -PROMOSYONLAR 3'E AYRILDI- Bu kararın gerekçesinin, akaryakıt ve madeni yağ satışlarında uygulanan ayni promosyonların maliyetlerde gereksiz artışlara sebebiyet vermesinin yanı sıra, rekabetin ''fiyatlarda oluşumu'' üzerinde olumsuz etkiler oluşturması olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Bu karar kapsamında promosyon uygulamaları, ayni, finansal ve hizmet promosyonları olarak üç ana başlık altında değerlendirilerek, 31 Ocak 2011 tarihinden itibaren, akaryakıt ve madeni yağ satışlarında; bardak, tabak, jilet, deterjan, oyuncak, dergi, gazete, kontör gibi sair adlarla yapılan veya banka ve sadakat kartları vasıtasıyla verilen katalog veya ayni promosyon kapsamındaki her türlü maddi ürünün promosyon olarak dağıtımı yasaklanmıştır. Diğer taraftan doğrudan veya banka ve sadakat kartları vasıtasıyla akaryakıt verilmesi ile akaryakıt istasyonlarında verilen yıkama, yağlama, antifriz değişimi gibi hizmet promosyonlarına devam edilebilecektir. Bununla birlikte daha önce müşteriler tarafından anılan tarihe kadar toplanan veya puanlar karşılığı biriken ve ayni promosyon yasağı kapsamında bulunan maddi ürünlerin müşteriye teslimatı bu tarihten sonra da yapılabilecektir.''