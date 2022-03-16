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Ekonomi

Akaryakıt sektörü toplanıyor: Masada benzin ve motorin fiyatları var

Toplantıda, fiyat artışlarının satışlara etkisi de değerlendirilecek

16 Mart 2022 09:59

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın daveti üzerine akaryakıt sektör temsilcileri bir araya geliyor.

Akaryakıtta son dönemde artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışıyla bir araya gelecek.

Toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik çözüm önerileri konuşulacak Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Bayilerden gelen talepler çerçevesinde daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek. 

Toplantıda, fiyat artışlarının satışlara etkisi de değerlendirilecek.

 

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