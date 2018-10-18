Akaryakıt ÖTV'si hedefin 11.3 milyar TL altında

Yüksel dolar nedeniyle akaryakıt ürünlerinde fiyat sabitlenmesinin ardından akaryakıttan alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirleri hedefi, 2018 başındaki bütçe hedefine göre 11.3 milyar TL aşağı revize edildi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, hükümet, döviz kurundaki artışın yanı sıra uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarında meydana gelen aşırı artışın vatandaşa etkisini azaltmak amacıyla akaryakıttan alınan ÖTV’de mayıs ayından itibaren eşel mobil uygulaması başlattı.

Eşel mobil uygulamasının da etkisiyle, akaryakıt ÖTV’sinden 2018 yılı için bütçede başlangıçta öngörülen 68.5 milyar liralık gelir hedefi 57.2 milyar liraya çekildi. Revizyon 11.3 milyar lira oldu. 2019’da ise akaryakıttan yüzde 20.20 artışla 68.7 milyar liralık ÖTV geliri öngörüldü.

Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV gelirleri de aşağı yönlü revize edildi. 2018 başında 23.5 milyar lira öngörülen motorlu taşıtlar ÖTV’sinin 20.8 milyar lirada kalacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise yüzde 15.40 artışla 24 milyar liralık gelir öngörüldü.

Araç sahiplerinden her yıl alınan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ise bu yıl 12.6 milyar liralık hedefin üzerine çıkarak 13 milyar lira olacak. Gelecek yıl ise yüzde 24.20 artışla 15.1 milyar liralık MTV geliri tahminine yer verildi.

Dayanıklı tüketim ÖTV’sinde artış

Dayanıklı tüketim mallarından alınan ÖTV gelirlerinin bu yıl hedefe paralel olarak 6.3 milyar lira olarak gerçekleşeceği öngörülürken, gelecek yıl yüzde 47.60 artışla 9.3 milyar liralık gelir hedeflendi.

Tapu harçlarından 16.4 milyar TL gelir

Harçlardan elde edilen gelirler de 22.9 milyar liralık hedefin altında kalarak 22.2 milyar lira olarak revize edildi. Gelecek yıl yüzde 27.80 artışla 28.4 milyar lira harç geliri öngörüldü. Harçların 16.4 milyar lirası tapu harçlarından elde edilecek.

Kamu bankalarından 20 milyar lira

Bu yıl bütçede 10.6 milyar lira öngörülen iştirak gelirleri, 15.7 milyar lira olarak revize edildi. Gelecek yıl ise yüzde 46.20 artışla 22.9 milyar lira iştirak geliri bekleniyor. Bu gelirlerin 20 milyar lirasının kamu bankalarından elde edilmesi öngörülüyor. Bunun da büyük kısmının Merkez Bankası’ndan geleceği tahmin ediliyor.

Lojman satışlarına hız verilecek

Bu yıl bütçe hedefleri doğrultusunda 2.1 milyar lira gelir beklenen taşınmaz satışları için gelecek yıl yüzde 70.10 artışla 3.5 milyar lira gelir tahmin edildi. Taşınmaz gelirlerindeki artışın büyük ölçüde lojman satışlarından sağlanması bekleniyor.