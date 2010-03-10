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Yaşam

Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama

Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan ve Kadıköy Adliyesine sevk edilen 32 kişiden 8'i tutuklandı.

10 Mart 2010 02:00

T24- Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan ve Kadıköy Adliyesine sevk edilen 32 kişiden 8'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt kaçakçılığı yapan kişilere yönelik bir yıl önce başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu başta İstanbul olmak üzere 22 ilde 150 ayrı adrese eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alınan 32 şüpheli, Kadıköy Adliyesine getirildi.

Burada savcılık sorgularının ardından 20 kişi serbest bırakılırken, 12 kişi tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Kadıköy nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan 8 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon çerçevesinde gözaltına alınan ve akaryakıt kaçakçılığı şebekesinin elebaşıları oldukları öne sürülen M. U. ile kardeşleri M. U. ve C. U'nun ise daha önce tutuklandıkları öğrenildi. 

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