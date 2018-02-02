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Akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan bir otomobilin motor bölümü, bilinmeyen nedenle alev aldı

02 Şubat 2018 20:21

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan bir otomobilin motor bölümü, bilinmeyen nedenle alev aldı. İstasyonda paniğe neden olan yangın, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Sigorta Mahallesi\'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir sürücü, otomobiline LPG dolumu yapmak için istasyona geldi. Görevli yakıt doldurduğu sırada otomobilin motor bölümü bilinmeyen nedenle alev aldı. İstasyon görevlileri, yakıt dolumunu kesip yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Görevlilerin müdahalesiyle söndürülen yangın paniğe neden olurken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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