-AKARYAKIT İSTASYONU ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI KAYSERİ (A.A) - 27.12.2010 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun yolsuzluk iddialarının asılsız olduğunu, 9 katlı olduğu duyurulan marketin 2 katı bulunduğunu belirterek, ''Kulkuloğlu, Ay'a merdiven dayadı'' dedi. Mehmet Savruk, Şevki Kulkuloğlu'nun iddialarına konu olan akaryakıt istasyonu ve market önünde basın açıklaması yaptı. Kulkuloğlu'nun, Hacı Ali Hamurcu olayıyla ilgili olarak arkası kesilmeyen ''tezviratlarına bir yenisini daha eklediğini'' ifade eden Savruk, şunları söyledi: ''Kulkuloğlu Ay'a merdiven dayadı. Üstelik 1 bodrum ve artı 2 kat olan market binasını 9 katlı göstererek bir de kuyruk ilave etti. Komik duruma düşmüştür. Hem de olmayan katlarda düğün salonu ve restoran ilave ederek hayal gücünün sınırlarını zorlamaktan geri kalmamıştır. Belsin Petrol'e ait olan LPG istasyonu ile yanındaki marketin kanun ve yönetmenliklere aykırı şekilde çalıştırılmasına göz yumulduğunu idiia eden Kulkuloğlu, yine baltayı taşa vurdu. Şöyle ki; sözkonusu şirket, 1999 yılında bahsi geçen ticaret alanını ihale yoluyla satın aldı ve ardından imar planına göre binalarını yaptı. Ancak mevzuata aykırı durum oluşması üzerine Büyükşehir Belediyesi LPG istasyonu ile marketin aynı alanda olamayacağı hükmünden yola çıkarak burayı mühürledi. Bunun sonucunda LPG istasyonu tam 3 yıl kapalı kaldı. İlgili firmanın açtığı davanın lehine sonuçlanmasının ardından mahkeme kararıyla yeniden açıldı. Yani müfterinin iddia ettiği gibi, yanlış ilişkilerle ruhsatlandırma ve izin verme sözkonusu değildir. Büyükşehir Belediyesi burada mahkeme kararına uyarak ruhsatlandırma yapmıştır.'' Mehmet Savruk, son iddialarla ilgili belgelerin belediyenin internet sitesinde yayınlandığını da kaydetti. Savruk, gazetecilerin sorusu üzerine ''Şevki Kulkuloğlu aleyhinde tazminat davası açma konusunda tereddüt içindeyiz. Kulkuloğlu'na dava açsak dokunulmazlığı olduğu için bu davadan bir ceza almayacak. Tazminat kazansak zaten üzerinde çok sayıda icra alacağı var yine bir şey alamayacağız'' dedi. Ruhsat ve imar değişikliğinde yolsuzluk yapıldığı iddia edilen akaryakıt istasyonunu sahibi Noman Çavdar da ''Şevki Kulkuloğlu buranın ruhsatlandırılması sırasında rüşvet verildiğini iddia ediyor. Hacı Ali Hamurcu'nun ifadesinden sonra bizim de ifademize başvuruldu ve aklandık. Ben kimseye kesinlikle rüşvet vermedim. Kulkuloğlu market binası 9 katlı diyor. Bakın binanın neresi 9 katlı siz de görün. İddialar tamamen asılsız'' diye konuştu. CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, parti genel merkezinde önceki gün düzenlediği basın toplantısında Kayseri'de bulunan bir akaryakıt istasyonu ve marketle ilgili olarak, ruhsatlandırma aşamasında ve imar değişikliği konusunda rüşvet karşılığı usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti.