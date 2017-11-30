Akaryakıt istasyonu ihalesine son dakika iptali

Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Aliağa ilçesindeki, Belediye ait akaryakıt istasyonunun kullanım hakkının 5 yıl süre ile başka bir firmaya verilmesi için çıkarılan ihale, tesisin bulunduğu yerin imar planında benzinlik olarak görülmediği için iptal edildi.

Aliağa Belediyesi tarafından yayınlanan ihale ilanında yıllık muhammen bedeli 180 bin TL ve geçici teminat bedeli 27 bin TL olarak belirlenen Atatürk Mahallesi\'nden geçen Çanakkale-İzmir Karayolu kenarındaki akaryakıt istasyonu için, bugün saat 14.10\'da Aliağa Belediyesi Hizmet Binası\'nda bulunan Encümen Toplantı Salonu\'nda firmalar ihaleye katılmak üzere toplandı. İhaleye katılmak üzere gelen 30 firma temsilcisi evrak kontrolü yapılmak üzere salona alındı. Yaklaşık on dakika sonra, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin 1/5000\'lik imar planında söz konusu yer benzinlik olarak görünmediği için Gayri Sıhhi Müessese (GSM) değişikliğinde sıkıntı doğacağı gerekçesi ile, ihaleye çıkarılan akaryakıt istasyonunun belediye hizmet alanı olarak kullanılacağı bildirilerek ihale iptal edildi.

İhaleye katılmak üzere salonda bulunan firmaların yetkilileri, duruma tepki göstererek \"İhale dökümanı satın aldık, dosyayı tamamlamak üzere bir sürü evrak hazırladık, geldik. Bazılarımız şehir dışından sırf ihale için işimizi gücümüzü bırakıp buraya geldik. Aliağa Belediyesi bu durumu bilmiyor muydu ki son dakikada böyle bir gerekçeyle ihaleyi iptal ediyorlar? Daha öncesinden bilinmiyorsa, bu belediyenin ayıbıdır\" sözleriyle tepki gösterdi.

İhaleye katılmak için ödenen nakit teminatların iadesi için ihaleye katılan firmalardan Aliağa Belediyesi\'ne dilekçe ile başvurmaları istenirken, para iadesi için kesin bir tarih verilmediği öğrenildi.

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