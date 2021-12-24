Akaryakıt fiyatlarında ÖTV indirimi; değişiklik kısmen pompa fiyatlarına yansıyacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 41 kuruş, motorinde 46 kuruş, LPG'de 1,72 TL indirime gidildiğini duyurdu. İndirimlerin büyük oranda ÖTV'te artış olarak gerçekleştiği belirtilirken, motorinde 5 kuruş, LPG'de 72 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 0,41 Motorinde 0,40 LPG’de 1 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG’de 72 Motorinde 5 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."