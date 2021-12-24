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Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında ÖTV indirimi; değişiklik kısmen pompa fiyatlarına yansıyacak

Motorinde 5 kuruş, LPG'de 72 kuruş indirim pompaya yansıyacak

24 Aralık 2021 17:41

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 41 kuruş, motorinde 46 kuruş, LPG'de 1,72 TL indirime gidildiğini duyurdu. İndirimlerin büyük oranda ÖTV'te artış olarak gerçekleştiği belirtilirken, motorinde 5 kuruş, LPG'de 72 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 0,41 Motorinde 0,40 LPG’de 1 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG’de 72 Motorinde 5 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

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