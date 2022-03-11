Akaryakıt fiyatlarında dolar etkisi petrolü gölgede bıraktı

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından arz endişeleriyle 130 dolarlara kadar yükselen petrol fiyatları sonrası akaryakıta üst üste zamlar geldi. Ancak Türkiye'de dolar/TL kurundaki artışın akaryakıt fiyatlarına etkisi, petrol fiyatlarını gölgede bıraktı. Petrol fiyatları bu sabah 107-111 dolar seviyesinde dalgalanıyor.

HaberTürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre Son 1 yılda Brent petrol yüzde 79 artarken, benzinin pompa satış fiyatı yüzde 187 yükseldi. Bu tablodaki en belirgin fark ise dolar/TL kurundaki yükseliş oldu.

Bugünkü 111 dolarlık seviye ise Nisan 2014'te görülmüştü. O dönem dolar/TL 2.11 seviyesindeydi. Türkiye'de benzinin ortalama litre satış fiyatı ise 5.05 liraydı.

Brent petrolün varil fiyatı Haziran 2008'de 141 dolarla tarihi zirvesini gördü. Brent petrol rekor kırarken benzer şekilde benzinin litre satış fiyatı da 3.61 lirayla zirve yapmıştı. Yani Brent petrol fiyatı 2008'de bugünkü fiyatın yüzde 27 üzerindeyken benzinin pompa fiyatı yüzde 82 daha ucuzdu.