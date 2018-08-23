"Akar ve Soylu, iPhone kırıp güya Amerika'yı protesto ettiğini sanan şapşallara tokat gibi cevap vermiş"

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin artmasıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ABD üretimi teknolojik cihazlara boykot' çağrısıyla başlayan 'iPhone kırma' hadiselerine dair bir köşe yazısı kaleme aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'para verip satın aldıkları iPhone'larını kullanmaya devam ettiklerini ve böylece "iPhone kırıp güya Amerika’yı protesto ettiğini sanan şapşallara tokat gibi cevap vermiş" olduklarını söyledi.

"Kırma kardeşim telefonunu!"

Hürriyet yazarı, yazısını "Kafanı çalıştır! Kırma telefonunu" diyerek noktaladı.

Ahmet Hakan'ın gazetenin bugünkü (23 Ağustos 2018) nüshasında yayımlanan köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu...



İkisi de gayet mantıklı olarak para verip satın aldıkları iPhone telefonlarını kullanmaya devam ediyor.



Ve bu halleriyle iPhone kırıp güya Amerika’yı protesto ettiğini sanan şapşallara tokat gibi cevap vermiş oluyorlar.



Demek istedikleri şudur iki bakanın:



Kırma kardeşim telefonunu! Para verip satın aldığın telefonu kırarsan ABD’ye zarar vermiş olmazsın! Kendi cebine zarar verirsin...



Kafanı çalıştır! Kırma telefonunu!"

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